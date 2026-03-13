Fp Cgil licenziata per cambio appalto | per il Tribunale Napoli è illegittimo

Il Tribunale di Napoli ha stabilito che il licenziamento di un’operatrice socio-sanitaria, avvenuto nel ottobre 2024 a seguito di un cambio di appalto, è illegittimo. La decisione ha portato alla sua reintegra nel posto di lavoro. La vicenda riguarda una lavoratrice della Fp Cgil, che era stata licenziata per motivi legati alla modifica della gestione contrattuale.

Tempo di lettura: 2 minuti E' stata reintegrata una operatrice socio-sanitaria che era stata licenziata nell'ottobre 2024 per un cambio di appalto. Secondo quanto rende noto la segreteria regionale Fp Cgil, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro ha, infatti, " dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato alla signora Nadia Deynat, una dipendente storica del Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A.". La lavoratrice, ricorda il sindacato, " assunta nel 2000 come operatore socio-sanitario, era stata licenziata nell'ottobre 2024 a seguito della perdita, da parte del Centro Serapide, dell'appalto per la gestione della Rsa Toiano di Pozzuoli".