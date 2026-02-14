Casa di Comunità a Nocera Inferiore c' è il cambio di sede | il plauso della Fp Cgil
La Fp Cgil ha accolto con entusiasmo il trasferimento della nuova Casa di Comunità di Nocera Inferiore, deciso dall’Asl di Salerno il 11 febbraio scorso. La struttura si sposterà in via Ricco, abbandonando la posizione periferica di via Fiano, e offrirà servizi più accessibili ai cittadini del centro. Questo cambiamento mira a migliorare le risposta alle esigenze sanitarie del territorio.
La futura Casa di Comunità di Nocera Inferiore, come stabilito da una delibera dell’Asl di Salerno dello scorso 11 febbraio, sorgerà in via Ricco e non più nella zona periferica di via Fiano. “Si tratta di un traguardo estremamente significativo che non è frutto del caso ma di un lungo percorso.🔗 Leggi su Salernotoday.it
