Turismo asse Romagna-Roma | il presidente della Camera di commercio presenta ai deputati il piano per il rilancio

Oggi alla Camera dei Deputati si è tenuto un incontro tra il presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, e alcuni deputati, tra cui Gianluca Caramanna, Alice Buonguerrieri e Beatriz Colombo. In questa occasione, Battistini ha presentato un piano per rilanciare il turismo tra la regione e Roma, con l’obiettivo di stimolare l’economia locale e rafforzare i collegamenti tra le due aree. La discussione è stata concreta e si è concentrata sui prossimi passi da fare per mettere in atto il progetto.

Incontro a Montecitorio tra il presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini e i deputati Caramanna, Buonguerrieri e Colombo Oggi, mercoledì, alla Camera dei Deputati, si è tenuto un incontro istituzionale tra Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna e i deputati Gianluca Caramanna, responsabile nazionale turismo di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri e Beatriz Colombo. Al centro del colloquio, le strategie per il sostegno e lo sviluppo del comparto turistico romagnolo. Il presidente ha illustrato le attività che la Camera mette in campo per supportare le imprese del settore, con l'obiettivo di accrescere la competitività del territorio attraverso l'innovazione e l'analisi dei dati.

