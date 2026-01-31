Foto, video e polemiche infuriano intorno al vice della Giustizia Blanche. Lui ammette che non hanno protetto il presidente durante le ultime tensioni. Intanto, un finanziere è stato chiamato a partecipare a una raccolta fondi per Hillary Clinton, mentre Elon Musk si chiede scherzoso quando potrà visitare l’isola di Blanche. La situazione resta calda e piena di tensioni.

Il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato nuovi documenti relativi al caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha annunciato il viceministro Todd Blanche, specificando che si tratta di «più di 3 milioni di pagine, inclusi 2 mila video e 180 mila immagini in totale». L'ampia diffusione di documenti arriva dopo settimane di critiche al Dipartimento di Giustizia per non aver rispettato l'obbligo, previsto dalla legge federale, di rendere pubblici tutti i documenti relativi a Epstein. «Non abbiamo protetto Trump - si è difeso Blanche -. Posso assicurarvi che abbiamo seguito lo statuto e non abbiamo protetto nessuno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Foto, video e polemiche. Il vice della Giustizia Blanche: «Non abbiamo protetto il presidente»

Il viceministro della Giustizia Todd Blanche ha annunciato che ampie parti dei documenti, in tutto 3 milioni di nuove pagine con numeroso materiale pedopornografico, sono state oscurate "per proteggere le vittime". Tra questi ci sarebbero foto esplicite - facebook.com facebook