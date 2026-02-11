Maltempo allerta gialla in sei regioni per venti e forti piogge

Le previsioni meteo segnalano ancora forte maltempo in tutta Italia. Sei regioni sono sotto allerta gialla per venti e piogge intense. Le piogge continuano a cadere e i venti soffiano forte, creando disagi in molte zone. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti. La situazione resta critica nelle aree più colpite.

(Adnkronos) – Il maltempo continua a flagellare l'Italia con venti di burrasca e piogge diffuse nelle prossime ore. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, disponendo l'allerta gialla in sei regioni. Secondo le previsioni sono attese raffiche di vento intense, mareggiate lungo le coste esposte e precipitazioni localmente abbondanti, che potrebbero

