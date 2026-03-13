Una forte scossa di terremoto ha interessato l’area, con una magnitudo ancora da confermare. La terra ha tremato improvvisamente, facendo tremare edifici e strade. Dopo il primo momento di silenzio, si è udita una forte vibrazione proveniente dal sottosuolo, che si è diffusa rapidamente tra le strutture della zona. Le persone hanno avvertito il movimento e si sono messe in sicurezza.

Prima il silenzio. Poi, come un colpo secco arrivato dal sottosuolo, un brontolio ha attraversato strade e palazzi, insinuandosi nelle stanze e nei pensieri. È stato un attimo: il pavimento ha iniziato a vibrare, i vetri hanno tremato con quel suono sottile che mette i brividi, e per qualche secondo ogni certezza si è fatta fragile. Chi era in casa ha visto gli oggetti muoversi come spinti da una mano invisibile. Chi era fuori ha percepito l’aria cambiare, quasi più densa, come se il mondo avesse trattenuto il respiro. È in quei momenti che l’istinto prende il comando: un passo indietro, lo sguardo che cerca un appiglio, la domanda che rimbalza da una persona all’altra senza bisogno di parole. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Forte scossa di terremoto, la terra ha tremato: la magnitudo

