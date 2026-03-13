Forno esplode in un’azienda chimica nel Bresciano | cinque operai feriti uno è grave

Questa mattina un forno è esploso in un’azienda chimica nella frazione Zocco di Erbusco, in provincia di Brescia. L’esplosione ha provocato il ferimento di cinque operai, di cui uno in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno soccorso i presenti e avviato le operazioni di messa in sicurezza. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un grave incidente industriale si è verificato questa mattina, venerdì 13 marzo, in un’azienda chimica situata nella frazione Zocco di Erbusco, in provincia di Brescia. Un forno industriale è esploso durante le prime ore della lavorazione, sprigionando fiamme e fumo all’interno del capannone. Cinque operai presenti al momento dello scoppio sono rimasti feriti, con ustioni e intossicazioni da fumo, mentre uno di loro versa in condizioni gravi. Le autorità stanno conducendo indagini per stabilire le cause dell’esplosione, anche se al momento non risultano contaminazioni ambientali o chimiche pericolose al di fuori dello stabilimento. Sul posto... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

