Esplode un forno in un'azienda chimica nel Bresciano | feriti 5 operai uno è grave

Un'esplosione si è verificata in un'azienda chimica di Erbusco, nel Bresciano, coinvolgendo un forno presente nella struttura. Cinque operai sono rimasti feriti, alcuni ustionati e altri intossicati dai vapori, con uno di loro in condizioni gravi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti.

