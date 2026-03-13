Durante le qualifiche sprint del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1, Mercedes ha ottenuto una doppietta. George Russell ha conquistato la pole position, mentre il compagno di squadra ha concluso al secondo posto. La sessione si è svolta senza incidenti rilevanti, e i piloti hanno completato le loro sessioni con tempi molto ravvicinati. La gara sprint è prevista per domani, con tutti i principali contendenti pronti a scendere in pista.

Doppietta Mercedes nelle qualifiche sprint del Gp Cina 2026 di Formula 1. George Russell ha fatto segnare il miglior tempo in 1’31?520 davanti al compagno di box Kimi Antonelli, secondo a 289 millesimi ma a rischio penalità per aver ostacolato la McLaren di Lando Norris, terzo a sei decimi dal connazionale (+0.621). Segue la Ferrari di Lewis Hamilton, quarto a 641 millesimi, mentre l’altra rossa di Charles Leclerc è sesta a un secondo (+1.001). Nel mezzo c’è l’altra McLaren di Oscar Piastri, quinto. Solo ottavo Max Verstappen con la Red Bull. Russell: “Macchina fantastica, da Melbourne abbiamo lavorato su partenza”. “La macchina dà sensazioni fantastiche, dopo Melbourne di nuovo una macchina ottima con il motore che è andato molto bene, oggi è stata davvero una gioia da guidare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Formula 1, Gp Cina 2026: pole Russell in qualifica sprint

