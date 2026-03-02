La guerra in Iran colpisce anche la F1 | a rischio i gran premi in Bahrain e Arabia

La guerra in Iran sta influenzando anche il calendario della Formula 1, con i prossimi gran premi in Bahrain e Arabia Saudita a rischio di essere cancellati o spostati. Le tensioni nel paese mediorientale hanno portato a incertezze sulle date delle gare e sulle possibilità di svolgimento, creando preoccupazioni tra gli organizzatori e i team coinvolti. La situazione politica sta quindi avendo un impatto diretto sul mondo dello sport automobilistico.

La chiusura degli aeroporti ed il blocco dello stretto di Hormuz potrebbero costringere la F1 a cancellare le due gare previste a metà aprile. Possibile lo spostamento ad Imola e Portimao nelle stesse date Se l’attualità è dominata dalle cronache di guerra dall’Iran, pochi si aspettavano che le conseguenze coinvolgessero anche il dorato circus della Formula 1. A pochi giorni dall’apertura ufficiale della nuova stagione della F1 in Australia, infatti, i vertici della categoria regina dell’automobilismo mondiale stanno considerando seriamente l’opzione di rivoluzionare il calendario delle gare. A rischiare la cancellazione sarebbero, infatti, i gran premi previsti in Bahrain ed in Arabia Saudita nei weekend del 12 e 18 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

