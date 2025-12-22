Sessanta alloggi green al posto delle baracche iniziano i lavori a Fondo Basile

Hanno preso ufficialmente il via stamattina i lavori per la costruzione dei 60 alloggi "green" a Fondo Basile, a Messina, proprio nell’area in cui si trovava la baraccopoli. A un mese dalla consegna dei lavori da parte del soggetto attuatore Invitalia alle imprese Rubner Holzbau srl e Cosedil spa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

