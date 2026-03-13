Un nuovo bando di finanziamento europeo destinato agli investimenti agricoli presenta una soglia minima di 250 mila euro. Questa condizione, secondo le stime, escluderebbe il 94% delle aziende dell’isola, che non riuscirebbero a soddisfare il requisito richiesto. La misura, quindi, rischia di rimanere inaccessibile alla maggior parte delle imprese agricole locali.

Un bando di finanziamento europeo per gli investimenti agricoli rischia di rimanere inaccessibile alla stragrande maggioranza delle imprese dell’isola a causa di una soglia minima di 250.000 euro richiesta per l’accesso. L’associazione Unimpresa Sicilia ha sollevato l’allarme, evidenziando come questo limite finanziario escluda il 94% delle aziende agricole siciliane, caratterizzate da dimensioni ridotte e gestione familiare. La critica si concentra sull’incompatibilità tra la cifra imposta e la struttura produttiva reale del territorio, dove prevalgono le piccole realtà che fungono da presidio fondamentale per il paesaggio e l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi UE: la soglia da 250k esclude il 94% delle aziende

