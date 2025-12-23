Ue lancia misure in aiuto delle aziende che riciclano la plastica
Roma, 23 dic. (askanews) – La Commissione europea ha annunciato una serie di interventi mirati sul settore del riciclaggio della plastica, in cui l’attività è drasticamente frenata negli ultimi anni nella Unione europea risentendo di condizioni di concorrenza non paritetiche rispetto ai produttori esteri. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio dei piani per l’economia circolare, su cui Bruxelles intende lanciare una proposta (Circular Economy Act) nel prossimo anno, con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato unico per il riutilizzo delle materie prime. Secondo la commissione Ue, a riflesso di prezzi del petrolio più bassi e capacità produttive in eccesso in paesi non Ue, la crescita delle capacità di riciclo delle plastiche è caduta negli ultimi anni dal 17% del 2021, al 10% nel 2022 al 6% del 2023. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
