Roma, 23 dic. (askanews) – La Commissione europea ha annunciato una serie di interventi mirati sul settore del riciclaggio della plastica, in cui l’attività è drasticamente frenata negli ultimi anni nella Unione europea risentendo di condizioni di concorrenza non paritetiche rispetto ai produttori esteri. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio dei piani per l’economia circolare, su cui Bruxelles intende lanciare una proposta (Circular Economy Act) nel prossimo anno, con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato unico per il riutilizzo delle materie prime. Secondo la commissione Ue, a riflesso di prezzi del petrolio più bassi e capacità produttive in eccesso in paesi non Ue, la crescita delle capacità di riciclo delle plastiche è caduta negli ultimi anni dal 17% del 2021, al 10% nel 2022 al 6% del 2023. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Finanza sostenibile, cosa c’è nella proposta di revisione delle regole Ue. Il nodo delle armi controverse e delle aziende dell’oil&gas

Leggi anche: Comunicato Stampa: Sideius lancia nuovo centro per la trasformazione tecnologica delle aziende

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'UE lancia un piano ambizioso per la sanità. Biotecnologie, cuore e dispositivi medici al centro della rivoluzione; Piano casa europeo: la Commissione UE presenta la strategia per l’abitare accessibile; Trasparenza nel mercato immobiliare, dice il commissario Jørgensen; Case sempre più care: la UE prepara un “pacchetto abitazioni”.

UE lancia misure in aiuto delle aziende che riciclano la plastica - (askanews) – La Commissione europea ha annunciato una serie di interventi mirati sul settore del riciclaggio della plastica, in cui l’attività è drasticamente frenata negli ultimi anni n ... msn.com