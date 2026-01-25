Pnrr inchiesta sui fondi persi Le audizioni in commissione

La commissione comunale d’indagine sui fondi Pnrr persi prosegue le sue audizioni, analizzando le cause e le responsabilità relative alla perdita di risorse destinate alla realizzazione della nuova sede per l’asilo nido

Entrano nel vivo i lavori della commissione comunale d’indagine sui fondi Pnrr persi che avrebbero dovuto consentire al territorio di dotarsi di una nuova sede per l’asilo nido " Il Pinocchio ". Un caso da chiarire. Il prossimo 3 febbraio alle 17 – si legge nell’odg – la commissione procederà con le prime due audizioni: quella del responsabile unico del procedimento pro tempore, l’architetto Sara Benvenuti, e quella del direttore dei lavori, l’ingegner Luca Bartolini. A guidare i lavori sarà Veronica Bagni, capogruppo di Filo Rosso, la lista civica di sinistra che siede all’opposizione, eletta alla presidenza nella seduta di insediamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

