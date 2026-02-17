Nasce Fondazione Madre di Lauro De Marinis e Andrea Marchiori con l’obiettivo di intervenire sulle fragilità giovanili

Lauro De Marinis e Andrea Marchiori hanno creato la Fondazione Madre per aiutare i giovani in difficoltà, spesso emarginati dai canali di supporto tradizionali. La fondazione mira a offrire ascolto, assistenza e nuove possibilità a chi si trova in situazioni di fragilità, cercando di intervenire direttamente sul territorio con progetti concreti. Un esempio: il primo intervento riguarda un centro di ascolto aperto nel quartiere di periferia, dove i ragazzi trovano uno spazio sicuro.

LAURO DE MARINIS E ANDREA MARCHIORI PRESENTANO FONDAZIONE MADRE UN NUOVO IMPEGNO CONCRETO A SOSTEGNO DEI GIOVANI PIÙ FRAGILI Nasce Fondazione Madre, per volontà dei soci fondatori Lauro De Marinis e Andrea Marchiori, con l'obiettivo di intervenire in modo concreto sulle fragilità giovanili per offrire opportunità di cura, ascolto e rinascita a ragazzi e ragazze in difficoltà, spesso lontani dai percorsi tradizionali di supporto. La Direzione generale della Fondazione Madre è affidata a Lorella Marcantoni e si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto da un team di esperti attivi nel terzo settore – Clementina Cordero di Montezemolo, Arnoldo Mosca Mondadori e Giuliana Baldassarre.

