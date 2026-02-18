I 70 anni del Lupo Bianco | Da sempre casa degli abetonesi
Il Lupo Bianco di Abetone compie 70 anni, una tappa importante per il locale. Da sempre, questo locale rappresenta un punto di riferimento per gli abitanti della zona, che si affidano alle sue atmosfere familiari per trascorrere le serate. Durante gli anni, il locale ha resistito alle trasformazioni del turismo e alle mode, mantenendo il suo ruolo di ritrovo storico. Per festeggiare, i gestori hanno programmato eventi speciali e svelato alcuni aneddoti sulla sua lunga storia.
Abetone (Pistoia), 18 febbraio 2026 – Ha attraversato sette decenni il Lupo Bianco di Abetone. Settant’anni durante i quali il mondo è cambiato, lo sci è cambiato, la montagna è cambiata. Il Lupo Bianco no: è rimasto una certezza. Fedele a se stesso, a montanari e turisti. Settant’anni celebrati nei giorni scorsi con una grande festa. A tirare le fila di tutto, da quando è morta mamma Ivana c’è lui: Edoardo Viti. CInquantatré anni, dottore forestale, sposato con Erika Bartolai e padre di due figli. La sua famiglia gestisce il locale abetonese per eccellenza dal 1976. Ma la storia del ‘Lupo’, come viene confidenzialmente chiamato quassù, inizia vent’anni prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Carnevale 2026 Eventi di Carnevale sull'Appennino 14 febbraio Abetone - Carnevale per i bambini alla Discoteca Lupo Bianco Abetone 15 febbraio "Carnevale alla Rinverscia" - Fiumalbo 15 febbraio Carnevale a Lama Mocogno 17 febbraio Fiaccolata a Fiu facebook