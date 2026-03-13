Foggia imprenditori e dirigente pubblico indagati per frode negli appalti | cash dog trovano 700mila euro

A Foggia, due imprenditori e un dirigente pubblico sono stati iscritti nel registro degli indagati per frode negli appalti. Durante le indagini, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 700.000 euro in contanti. Le autorità hanno portato avanti i rilievi nel quadro di un’indagine in corso. La vicenda coinvolge persone legate al settore degli appalti pubblici nella zona.

Indagati due imprenditori e un dirigente pubblico a Foggia, dove sono stati sequestrati 700.000 euro dalla Guardia di Finanza che ha condotto un’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, riguardante presunte irregolarità in appalti pubblici per lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di infrastrutture. Le indagini e le perquisizioni: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un decreto di perquisizione locale e domiciliare, con contestuale sequestro, nei confronti di diversi soggetti. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia nell’ambito di un’inchiesta su presunte frode nelle pubbliche forniture, truffa, turbata libertà degli incanti, falso e subappalto non autorizzato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

