Foggia calcio in faccia a un ragazzo dopo l' inseguimento | il poliziotto può tornare in servizio

Un agente della Polizia di Stato sospeso dal servizio dopo essere stato ripreso in un video su TikTok mentre colpiva un ragazzo con un calcio durante un inseguimento a Foggia. Il tribunale amministrativo della Calabria ha ora annullato il provvedimento di sospensione, permettendo al poliziotto di tornare in servizio. La vicenda risale all'aprile 2022, quando il video è stato pubblicato online.

Il tribunale amministrativo della Calabria ha annullato il provvedimento di un agente della Polizia di Stato sospeso dal servizio dopo un video pubblicato su TikTok che nell'aprile 2022 lo ritraeva sferrare un calcio sul volto di un ragazzo, inseguito e braccato dai poliziotti.Il Tar ha accolto.

