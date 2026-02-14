Un poliziotto fuori servizio di Bologna ha deciso di fermarsi per soccorrere un giovane in difficoltà, ma è stato colpito con un pugno. La scena si è svolta ieri pomeriggio in piazza dei Martiri, quando l’agente ha visto un ragazzo che sembrava agitato e stava chiamando aiuto. Mentre cercava di capire cosa stesse succedendo, il giovane ha reagito violentemente.

Bologna, 14 febbraio 2026 – Mentre passava in auto in piazza dei Martiri, ha notato un uomo che gesticolava. L’agente, libero dal servizio, ha così pensato che il ragazzo fosse in difficoltà e si è fermato a soccorrerlo. Per tutta risposta il giovane, un ventiseienne, lo ha insultato e aggredito, colpendolo con alcuni pugni e buttandolo a terra: è accaduto ieri pomeriggio e tra l’esagitato e il poliziotto è nata una colluttazione. I tanti che in quel momento stavano passando nella piazza hanno dato l’allarme. L’agente è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale: ferito al labbro e al volto, ha riportato traumi per sette giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si ferma ad aiutare un ragazzo: poliziotto fuori servizio preso a pugni

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni, il grossetano Simionato, considerato uno dei presunti partecipanti all’aggressione contro un poliziotto a Calista.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il dolore e la luce: Nizza si ferma per ricordare Zoe [VIDEO]; Biella, App e minibus per aiutare il Piazzo senza funicolare; Salvate gli animali feriti negli incidenti stradali; Ameila, ventenne soccorso dal 118 prende a calci e pugni l'autista e l'infermiere.

Si ferma ad aiutare un ragazzo: poliziotto fuori servizio preso a pugniL’aggressione in piazza dei Martiri: il ventiseienne, portato in questura, ha continuato ad aggredire gli agenti ed è stato denunciato. I sindacati: Inaccettabile ... ilrestodelcarlino.it

Da chi si prende cura di un gatto randagio a chi si ferma per strada per aiutare un cane in difficoltà, ogni gesto verso un animale parla di noi più di quanto immaginiamo. Non è solo affetto o attenzione, è un riflesso della nostra capacità di empatia e della nostr facebook