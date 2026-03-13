Fofana | Mi sento più milanista Lazio? Abbiamo voglia di far bene e portare tre punti a casa

Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanTV in cui ha dichiarato di sentirsi più milanista e ha affermato che la squadra ha voglia di ottenere una vittoria contro la Lazio. Fofana ha anche detto che il club è determinato a portare a casa i tre punti. La partita è prevista nei prossimi giorni.

Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, sta vivendo un vero e proprio momento di forma entusiasmante. Intervistato dai microfoni di MilanTV, il francese ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su tematiche diverse: dal derby vinto contro l'Inter alla gara con la Lazio di domenica. Ecco, di seguito, le sue parole: Momento positivo per Youssouf Fofana, sempre più importante nelle dinamiche di squadra del Milan di Max Allegri. Il centrocampista francese ha parlato ai canali ufficiali del Club; queste le sue dichiarazioni: In due anni al Milan hai già giocato diversi derby. “Era il settimo derby contro l’Inter, partita dopo partita mi sento un po’ più milanista”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fofana: “Mi sento più milanista. Lazio? Abbiamo voglia di far bene e portare tre punti a casa” Articoli correlati Pisa, così Moreo prima del Milan: “Hiljemark ha trasmesso grande voglia. Speriamo di portare punti a casa”Stefano Moreo, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle... Leggi anche: Prato, piano Sansepolcro. Tre punti da portare a casa Tutti gli aggiornamenti su Fofana Mi sento più milanista Lazio... Argomenti discussi: Da Estupinan a Fofana fino ai 60 punti in classifica, Allegri a Mediaset: Ecco cosa significa aver vinto il derby. Fofana a Milan TV: Partita dopo partita mi sento un po’ più milanista. Negli ultimi 30 metri mi piace prendermi il rischioMomento positivo per Youssouf Fofana, sempre più importante nelle dinamiche di squadra del Milan di Max Allegri. Il centrocampista francese ha parlato ai canali ufficiali del Club; queste le sue dichi ... msn.com Fofana: «Dieci anni fa consegnavo le pizze e avevo pensato di smettere. Scudetto? Siamo il Milan e questo basta per crederci»Intervistato da Sportmediaset, il 27enne centrocampista rossonero ha detto di voler arrivare a 20 assist entro fine stagione (ora è a 13) ... corriere.it