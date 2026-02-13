Prato, piano Sansepolcro. Tre punti da portare a casa. La squadra di mister Bonatti si allena intensamente questa settimana per evitare errori e ottenere un risultato positivo, puntando sulla determinazione mostrata nelle ultime partite. Domenica, il calcio d’inizio è fissato alle 14.

Il Prato si sta preparando ad affrontare la trasferta a Sansepolcro. Domenica (calcio d’avvio fissato alle 14.30, diretta Tv Prato), allo stadio comunale "Buitoni" va in scena il match valevole per la 24° giornata del girone E di Serie D, che opporrà ai biancazzurri i padroni di casa del Vivi Altotevere, ultima forza della graduatoria assieme al Cannara con un bottino di 15 punti, frutto di un cammino da due sole affermazioni, nove pareggi e 12 sconfitte. Sono 10 le partite consecutive senza vittoria per i biturgensi, che non esultano per i tre punti dal 16 novembre. Nelle ultime sei uscite sono stati ben quattro i ko per i bianconeri, che a fine gennaio hanno optato per il cambio in panchina: al posto di Davide Ciampelli, ecco Mario Palazzi, che nello scorso incontro perso con il Terranuova Traiana ha schierato i suoi con il 3-4-1-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

