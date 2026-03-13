FMITALIA | video on demand e visual radio in un sito

Il portale FMITALIA ha attivato oggi la sua nuova piattaforma digitale all'indirizzo www.fmitalia.net. Questa evoluzione tecnologica introduce una grafica moderna e funzionalità avanzate come i video on demand e la visual radio accessibile da ogni dispositivo mobile. L'intervento non si limita alla mera estetica ma ristruttura l'intera esperienza utente, permettendo una navigazione fluida tra programmazione, aggiornamenti e iniziative del gruppo. La regione Sicilia vede così rafforzata la propria rete di comunicazione locale attraverso strumenti digitali più intuitivi e ricchi di contenuti multimediali. Una rivoluzione grafica al servizio dell'utente.