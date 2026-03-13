È già finito l’amore tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni la loro storia è durata meno di due mesi

Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno annunciato la fine della loro relazione attraverso un comunicato condiviso su Instagram. La storia tra i due è durata meno di due mesi, e nell’annuncio non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli. La notizia è stata diffusa ufficialmente attraverso il canale social, lasciando intuire che la relazione si sia conclusa recentemente.

Con un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Una storia che non ha avuto nemmeno il tempo di crescere: tra i due era iniziata a fine gennaio, dopo la scelta a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Uomini e Donne, è già finita tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni? “Coppia fake”Potrebbe essere giunta già al capolinea la storia d'amore nata qualche mese fa tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni a Uomini e Donne.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni raccontano il dopo Uomini e Donne, come procede la loro conoscenzaFlavio Ubirti e Nicole Belloni sono stati ospiti di Verissimo, dove hanno raccontato come stanno vivendo i primi momenti dopo la scelta a Uomini e...

Contenuti utili per approfondire Flavio Ubirti

Argomenti discussi: Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati? Crisi nera dopo Uomini e Donne/ Cosa sta.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati, l’annuncio sui socialUna notizia che ha colto di sorpresa molti fan di Uomini e Donne: Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno deciso di separarsi. La coppia, nata proprio all’interno del celebre dating show di Maria De ... tuttosulgossip.it

U&D, Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati: comunicato congiunto su IgCon un messaggio identico, Flavio e Nicole hanno ufficializzato la fine della loro breve storia d'amore: 'Decisione presa di comune accordo' ... it.blastingnews.com