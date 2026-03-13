Fiumicino l’opposizione diserta l’Aula | Nessun progetto vero sul ritorno del treno

L’opposizione di Fiumicino ha deciso di non partecipare all’ultima seduta del Consiglio comunale, sottolineando che il motivo principale è il mancato rispetto delle procedure democratiche e la scarsa qualità tecnica dei progetti presentati. La scelta è stata presa dopo aver valutato che l’atto sul ritorno del treno non offriva garanzie concrete e che il dibattito si era deteriorato.

Fiumicino, 13 marzo 2026 – “Abbiamo abbandonato l’aula dell’ultima seduta di Consiglio comunale. Una scelta sofferta ma necessaria, dettata da una doppia motivazione: il degrado del confronto democratico e l’assoluta inconsistenza tecnica dell’atto presentato all’aula”. E’ quanto si legge in una nota congiunta dei gruppi di opposizione di Fiumicino, che hanno disertato l’Aula durante il voto in merito alla delibera propedeutica al ritorno del treno in città ( leggi qui ). “Assistere a una serie di offese personali e attacchi scomposti provenienti da un membro della Giunta, senza essere stigmatizzato da qualcuno, rende impossibile ogni forma di dibattito civile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Ritorno del treno a Fiumicino: “Chiudere una ferita aperta da 25 anni”Fiumicino, 4 marzo 2026 – Nelle commissioni consiliari del Comune di Fiumicino, è in discussione una proposta di delibera, volta a predisporre atti... Fiumicino, il ritorno del treno in città si avvicina: primo ok dal Consiglio comunaleFiumicino, 13 marzo 2026 – È stata approvata oggi in Consiglio comunale la delibera che integra la proposta di riperimetrazione 1/2026 nell’ambito...