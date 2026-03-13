Fiumicino il ritorno del treno in città si avvicina | primo ok dal Consiglio comunale

Oggi il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato una delibera che riguarda il ritorno del treno in città. La decisione riguarda l'integrazione di un progetto già in fase avanzata, con l’obiettivo di riattivare il servizio ferroviario nella zona. La delibera approvata rappresenta un passo importante per l’iter che porta alla ripresa del collegamento ferroviario locale.

Fiumicino, 13 marzo 2026 – È stata approvata oggi in Consiglio comunale la delibera che integra la proposta di riperimetrazione 12026 nell’ambito della pianificazione per lo sviluppo dell’area vasta della Città di Fiumicino, introducendo anche la previsione del ripristino della tratta ferroviaria all’interno del Corridoio C5. Un passaggio significativo che rafforza la visione strategica del territorio e pone le basi per il ritorno del treno nella città di Fiumicino. L’intervento di Baccini. “Il ritorno del treno a Fiumicino non è soltanto una questione di trasporti. È una scelta strategica che riguarda il futuro della nostra città, la qualità della vita dei cittadini e il modello di sviluppo che vogliamo costruire. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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