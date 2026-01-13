Fiumicino Baccini annuncia il ritorno del treno in centro città e 300 milioni di investimenti

A Fiumicino, Baccini ha annunciato il ritorno del collegamento ferroviario con il centro città, accompagnato da un investimento di 300 milioni di euro. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale locale, con un impatto significativo sulla mobilità e sulla pianificazione urbana. La notizia è stata presentata durante il Consiglio comunale, che ha anche affrontato la ri-perimetrazione della riserva statale per la quarta pista aeroportuale.

Fiumicino, 13 gennaio 2025 – Una notizia di peso, destinata a incidere sul futuro urbano e infrastrutturale della città, è arrivata in apertura del Consiglio comunale di oggi dedicato alla ri-perimetrazione della riserva statale funzionale alla quarta pista aeroportuale. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha annunciato che il progetto complessivo porterà circa 200-300 milioni di euro di investimenti in opere pubbliche di riqualificazione del territorio, con interventi che riguarderanno in larga parte la viabilità, ma anche una visione più ampia di riconnessione funzionale della città. Un piano di investimenti da 200-300 milioni per la riqualificazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Fiumicino, Baccini incontra il comitato Saifo: la Liburna torna al centro Leggi anche: Ansaldo Energia, €70 milioni di investimenti nel 2025 annuncia per il 2026 nuovi manovre per €81 milioni e 200 nuove assunzioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiumicino, Baccini annuncia il ritorno del treno in centro città e 300 milioni di investimenti - Il sindaco annuncia in Consiglio comunale un piano di opere pubbliche legato alla quarta pista: riqualificazione urbana, viabilità e una ferrovia leggera per collegare il centro all’aeroporto ... ilfaroonline.it

