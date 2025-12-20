Porto di Fiumicino Flai difende il progetto | Nessuna sovrapposizione con Civitavecchia
Fiumicino, 20 dicembre 2025 – “ Il progetto del porto turistico–crocieristico di Fiumicino rappresenta un’importante occasione di crescita per il territorio e per l’occupazione locale, in quanto sarà inserito in una visione organica e di sistema dello sviluppo portuale del Lazio”, lo dichiara la Federazione lavoratori agro industria (Flai). “ L’infrastruttura prevista a Fiumicino non nasce in contrapposizione ad altri scali strategici della regione, ma risponde a funzioni diverse e complementari. Il porto di Civitavecchia continuerà a svolgere il proprio ruolo centrale nel traffico crocieristico su larga scala, mentre Fiumicino avrà una vocazione distinta, con una presenza limitata e programmata delle navi da crociera – circa una a settimana – e un forte orientamento verso il turismo nautico di alta gamma e i grandi yacht”, si legge ancora. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
