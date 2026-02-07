Montoro blitz dei Carabinieri contro l’inquinamento del fiume Sarno

I Carabinieri di Montoro hanno messo in atto un maxi blitz contro l’inquinamento del fiume Sarno. I militari del Nucleo Forestale di Forino, insieme ai colleghi dell’Arma territoriale, hanno controllato diversi punti lungo il corso d’acqua. Durante le verifiche, hanno individuato alcune attività che scaricavano sostanze non autorizzate, contribuendo così all’inquinamento del fiume. L’intervento mira a fermare chi danneggia l’ambiente e a tutelare la salute di chi vive nelle zone circostanti.

Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell'inquinamento del Fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell'inquinamento del corso d'acqua,

