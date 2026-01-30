S&P conferma rating BBB+ dell' Italia alza outlook a positivo

S&P conferma il rating BBB+ dell'Italia e alza l’outlook da stabile a positivo. L’agenzia ha comunicato la decisione attraverso il suo sito, indicando una prospettiva più ottimistica sul futuro del paese. La notizia ha già fatto discutere tra gli operatori e le istituzioni, che vedono in questa mossa un segnale di fiducia.

S&P conferma il rating dell'Italia 'BBB+' e alza l'outlook da stabile a positivo. E' quanto emerge dalle tabelle sul sito dell'agenzia. «Le prospettive positive riflettono la nostra aspettativa che, nonostante la persistente incertezza nel commercio internazionale, il settore privato continuerà a sostenere i surplus delle partite correnti» mentre il settore pubblico «dovrebbe ridurre gradualmente il suo indebitamento netto, avviando il debito su una lenta traiettoria discendente entro il 2028», afferma S&P.

