S&P conferma il Rating dell’Italia BBB+ e alza l’outlook a positivo Giorgetti | Lavoro paga

S&P Global Ratings ha confermato il rating dell’Italia a BBB+ e ha deciso di alzare l’outlook da stabile a positivo. La decisione arriva mentre il governo assicura che il lavoro sta dando i suoi frutti, con Giorgetti che commenta: “Lavoro paga”. La conferma del rating e il cambio di outlook sembrano riflettere una fiducia maggiore negli sforzi economici del Paese.

S&P Global Ratings ha rivisto il suo outlook sull’Italia da stabile a positivo. Contemporaneamente ha confermato i rating sovrani a lungo termine, in valuta estera e locale, dell’Italia a ‘BBB+A-2’. Lo comunica l’agenzia di rating sul suo sito. “Le prospettive positive – scrive S&P – riflettono la nostra aspettativa che, nonostante la persistente incertezza nel commercio internazionale, il diversificato settore privato italiano continuerà a sostenere i surplus delle partite correnti, favorendo la posizione creditoria netta dell’economia nei confronti del resto del mondo, mentre il settore pubblico dovrebbe ridurre gradualmente il suo indebitamento netto, avviando un lento trend di calo del debito pubblico nel 2028?. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L'agenzia di rating Standard & Poor's ha confermato il giudizio BBB+ per l’Italia, ma ha deciso di migliorare l’outlook da stabile a positivo.

S&P conferma il rating BBB+ dell'Italia e alza l’outlook da stabile a positivo.

