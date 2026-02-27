A Firenze, la scuola Sassetti-Peruzzi ha concesso alcuni spazi agli studenti musulmani durante il Ramadan, mentre il Comune ha deciso di rimuovere i crocifissi dalle aule. Il dirigente scolastico ha autorizzato questa gestione degli spazi, e le autorità comunali hanno preso la decisione di eliminare i simboli religiosi cristiani dagli ambienti scolastici.

Uno spazio dedicato alla preghiera durante il Ramadan all’interno di una scuola fiorentina. Succede all’istituto superiore Sassetti-Peruzzi, dove su richiesta degli studenti di religione islamica è stato individuato uno spazio in cui i ragazzi possano pregare con tutto il silenzio e il raccoglimento del caso durante l’orario scolastico. «Ovviamente ho acconsentito subito alla richiesta degli alunni», spiega al quotidiano La Nazione il dirigente della scuola, Osvaldo Di Cuffa. «Tra l’altro, mi pare che quest’anno il Ramadan nella mia scuola sia particolarmente sentito dai ragazzi musulmani. In passato non avevo avuto questa sensazione». La... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Scuola di Firenze si piega al Ramadan. E il Comune toglie il crocifisso in aula

