Firenze Fiera ha aumentato il capitale per investire in digitale e cybersicurezza, spinta dalla crescita del settore. La decisione nasce dalla richiesta crescente di innovazione e sicurezza nelle fiere e negli eventi. Nei prossimi tre mesi, l’azienda organizzerà quattro grandi eventi tra marzo e maggio, puntando a rafforzare la propria presenza e a offrire servizi più avanzati ai visitatori. La programmazione si rivolge a un pubblico sempre più interessato alle tecnologie emergenti.

Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, partiamo dal futuro. Quali saranno i prossimi eventi? "Nell’arco di tre mesi, dal 3 marzo al 3 maggio, avremo quattro importanti eventi. Per il 3 marzo abbiamo deciso di celebrare la nascita dei congressi. Dopo 130 anni dal primo congresso moderno della storia a Detroit, noi vorremmo ricordare le origini e pensare al futuro del sistema congressuale italiano. Lo faremo attraverso una giornata celebrativa in collaborazione con Federcongressi, Fondazione Destination Florence e Convetion Bureau Italia". Gli altri due eventi? "Dall’11 al 13 marzo si terrà la tredicesima edizione di Didacta Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Innova e il capitale umano: "Call center? Mai da noi"Innova, gruppo con sede a Cesenatico attivo nei settori della qualità ambientale e dell’energia, si distingue per un approccio innovativo e rispettoso del capitale umano.

Leggi anche: Il Comune di Firenze punta sull’Intelligenza Artificiale con chatbot multilingue e cybersicurezza avanzata

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Firenze Fiera cresce e innova: Digitale e cybersicurezza con l’aumento di capitale; BigMarket: il 26 e 27 febbraio l’undicesima edizione alla Fortezza da Basso; Europa Project Week cresce: nuova programmazione a ottobre 2026 per rafforzare qualità e partecipazione; Eurosofia a Didacta Firenze 2026: due workshop su inclusione e PNRR e uno stand dedicato alla formazione per la scuola.

Firenze, torna la fiera a Campo di Marte: il mercato in zona stadioTorna la fiera a Campo di Marte a Firenze. Si tratta del recupero della fiera della Befana, che era stata annullata per maltempo. Il grande mercato in zona stadio a Firenze, organizzato da Fivag Cisl, ... 055firenze.it

Fiera, ufficiali le date. Stanziati 50mila euroFiera di Scandicci, individuate le date. Con una propria delibera, la giunta ha fissato la data dell’edizione 2026 ... lanazione.it

Dal 11 al 13 marzo la Fiera Didacta 2026 a Firenze presenta le riforme della filiera 4+2 e l'uso dell'IA nella didattica. Tutti i dettagli. #Attualita #Didattica - facebook.com facebook