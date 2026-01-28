Il Festival Digitale Popolare arriva a Firenze

Da firenzetoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Firenze si apre il Festival Digitale Popolare, che torna in città per la sua prima tappa del 2026. Venerdì 30 gennaio, in piazza Ognissanti, verrà allestito l’igloo digitale, il cuore dell’evento. Un luogo pensato per incontrare, confrontarsi e discutere di tecnologia e società, aperto a tutti i cittadini.

Il Festival Digitale Popolare va in tour e sceglie Firenze come prima tappa del 2026. L’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026 in piazza Ognissanti, dove sarà allestito l’igloo digitale, il format simbolo del Festival: uno spazio di incontro e confronto aperto alla cittadinanza sui temi dell’innovazione e del futuro. La prima tappa del tour è stata presentata questa mattina, mercoledì 21 gennaio, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio. All’incontro hanno partecipato l’assessora all’Innovazione del Comune di Firenze Laura Sparavigna, il presidente di Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo mentre il direttore generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori ha mandato un messaggio.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Festival Digitale Popolare

"Nova!": Il festival di Novaradio arriva all'Exfila di Firenze

Firenze, all'Indian Film Festival arriva Rahul Bose: lo 'Sean Penn' d’Oriente

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Festival Digitale Popolare

Argomenti discussi: Festival Digitale Popolare a Firenze venerdì 30 gennaio; A Firenze arriva il Festival Digitale Popolare; Genio umano e intelligenza artificiale: il Festival Digitale Popolare arriva a Firenze; Eventi a Firenze dal 26 gennaio al 1° febbraio.

il festival digitale popolareInnovazione, il Festival Digitale Popolare arriva a FirenzeL’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026 in piazza Ognissanti, dove sarà allestito l’igloo digitale ... dire.it

Genio umano e intelligenza artificiale: il Festival Digitale Popolare arriva a FirenzeDopo quattro edizioni a Torino, il festival iarriva a Firenze per indagare il rapporto tra genio umano e intelligenza artificiale ... intoscana.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.