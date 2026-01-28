Il Festival Digitale Popolare arriva a Firenze

Questa sera a Firenze si apre il Festival Digitale Popolare, che torna in città per la sua prima tappa del 2026. Venerdì 30 gennaio, in piazza Ognissanti, verrà allestito l’igloo digitale, il cuore dell’evento. Un luogo pensato per incontrare, confrontarsi e discutere di tecnologia e società, aperto a tutti i cittadini.

Il Festival Digitale Popolare va in tour e sceglie Firenze come prima tappa del 2026. L’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026 in piazza Ognissanti, dove sarà allestito l’igloo digitale, il format simbolo del Festival: uno spazio di incontro e confronto aperto alla cittadinanza sui temi dell’innovazione e del futuro. La prima tappa del tour è stata presentata questa mattina, mercoledì 21 gennaio, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio. All’incontro hanno partecipato l’assessora all’Innovazione del Comune di Firenze Laura Sparavigna, il presidente di Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo mentre il direttore generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori ha mandato un messaggio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

