Il piccolo principe al Teatro Puccini di Firenze

Il Piccolo Principe di Italo Dall'Orto torna in scena in un nuovo allestimento, carico di significato e bellezza, interpretato da un cast giovanissimo. Un nuovo Pilota, Leonardo Pesucci, e nel ruolo del Piccolo Principe la giovanissima Sara Yvonne Woods, accompagnata da una rosa bambina –. Il Piccolo Principe di Corrado d'Elia al Teatro Litta di Milano. Catanzaro, il Piccolo Principe emoziona il Teatro Comunale - CATANZARO Come una stella caduta sul palcoscenico, il "Piccolo Principe" è approdato al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, trasformando la serata di sabato 6 dicembre in un viaggio intimo e luminoso ... corrieredellacalabria.it

Il Piccolo Principe emoziona il Teatro Comunale di Catanzaro: la nuova produzione del Teatro Incanto conquista bambini e adulti - La nuova produzione del Teatro Incanto, firmata da Francesco Passafaro, ha trasformato la sala in un universo sospeso, vibrante di poesia, emozioni e sguardi incantati. giornaledicalabria.it

"In viaggio con il Piccolo Principe": a Torino lo spettacolo che incoraggia a vedere con il cuore - 30 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino torna (sala grande)"In viaggio con il Piccolo Principe" (+5), ultimo spettacolo di Luigina Dagostino, ... torinotoday.it

Questo Natale arriva ad EcoTeatro IL PICCOLO PRINCIPE - UNA STELLA CIASCUNO la nuova produzione della compagnia di danza MIXIT. Rivolto a spettatori di ogni fascia di età, dai più giovani ai più adulti, “Il Piccolo Principe” è un’esperienza coinvol - facebook.com facebook

IL PICCOLO PRINCIPE AL TEATRO AUGUSTEO! Venerdì 27 febbraio 2026 ore 21 Sabato 28 febbraio 2026 ore 17.30 e ore 21 Domenica 01 marzo 2026 ore 18 IL PICCOLO PRINCIPE Biglietti al teatro, online su Ticketone e Bigliettoveloce bigliettoveloce.it/s x.com

