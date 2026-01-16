Fiorello a La Pennicanza la rivelazione sensazionale sulla Rai

Il 16 gennaio, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l’ultima puntata della settimana de La Pennicanza. La trasmissione, trasmessa sulla Rai, ha visto protagonisti due noti volti dello spettacolo italiano, offrendo un approfondimento sulle tematiche di attualità e intrattenimento. La serata ha confermato l’interesse del pubblico verso programmi che uniscono leggerezza e informazione, consolidando la presenza di Fiorello nel panorama televisivo nazionale.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto l'ultima puntata della settimana de La Pennicanza, venerdì 16 gennaio. Lo showman fa una delle sue rivelazioni sensazionali, ossia che in Rai c'è solo una persona che comanda ed è lui. Non può mancare la videochiamata di Nicola Savino che annuncia il suo Tali e Quali e poi l'accenno a un altro grande successo della tv di Stato, Don Matteo, l'unico caso di promozione a ritroso. Fiorello, l'annuncio sulla Rai. Riferendosi al retroscena sui licenziamenti, Fiorello annuncia: "Oggi ho una bellissima notizia: nelle ultime 24h Giovanni Alibrandi, direttore di Radio2, non ha licenziato nessuno e nessun programma è stato chiuso, questa è una conquista! Alla fine chi è che comanda in Rai? Io! ".

