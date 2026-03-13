Milano truffa all' anziana disabile | arrestato 52enne dai Falchi cosa aveva fatto

A Milano, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Falchi con l’accusa di aver truffato un’anziana disabile. Secondo quanto ricostruito, ha chiamato la donna fingendosi un ufficiale delle forze dell’ordine e le ha sottratto del denaro. L’arresto è stato effettuato nella giornata di oggi, dopo le indagini condotte dalla polizia.

Fermato un uomo di 52 anni per truffa aggravata ai danni di un’anziana disabile: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano. L’arresto è avvenuto dopo che la vittima era stata raggirata con una telefonata in cui le venivano prospettate conseguenze giudiziarie inesistenti. La fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti dei Falchi della Sesta Sezione erano impegnati in un servizio di controllo mirato al contrasto dei reati predatori nella zona di via Neera, a Milano. L’osservazione e il fermo Durante il pattugliamento, i poliziotti hanno notato un uomo che, sceso da un taxi, si aggirava con fare sospetto nei pressi di uno stabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Milano, truffa a una signora anziana disabile: la Polizia di Stato arresta 52enne(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 marzo 2026- La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino italiano di 52 anni, con precedenti, per truffa aggravata. Ieri pomeriggio, gli agenti dei Falchi de ... mi-lorenteggio.com

Milano, truffa un'anziana con il trucco del falso finanziere e le porta via i ricordi di una vita: fuori lo aspetta la polizia, arrestatoL'uomo, un 52enne «trasfertista» con precedenti, si era fatto lasciare dal tassista in via Neera. Una pattuglia dei Falchi l'ha notato, ha aspettato che salisse dalla 86enne e l'ha arrestato in flagra ... milano.corriere.it

