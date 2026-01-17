Truffa un’anziana disabile le ruba i gioielli e scappa | fermata 22enne a Milano

A Milano, una giovane di 22 anni è stata arrestata dopo aver truffato una donna disabile di 78 anni, residente a Padova. La vittima, invalida al 100%, è stata indotta a consegnare i gioielli di famiglia con una falsa scusa telefonica. L’indagine ha portato al fermo dell’autrice dell’episodio, evidenziando ancora una volta la necessità di attenzione e cautela nelle relazioni a distanza.

L’aveva chiamata a casa e convinta a consegnare i gioielli di famiglia, con una scusa. Vittima una donna padovana di 78 anni, invalida al 100%. Responsabile, secondo quanto emerso dagli accertamenti, una giovane di 22 anni italiana: accusata di truffa, è stata fermata a Milano. Il tutto è successo a Padova. Uno sconosciuto aveva chiamato la 78enne per dirle che un’auto con la stessa targa di quella del marito era stata usata per compiere una rapina, e che quindi l’uomo doveva andare in un ufficio della polizia per chiarire i fatti (ed eventualmente denunciare la clonazione). La donna aveva poi ricevuto un’altra telefonata dopo che era rimasta sola in casa: l’avviso dell’arrivo di una “delegata” incaricata di verificare che i gioielli presenti nell’appartamento non fossero quelli ottenuti con la rapina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Truffa un’anziana a Padova e scappa a Milano: fermata in stazione Centrale, ma dei gioielli rubati non c’è traccia Leggi anche: Sottrae con un sotterfugio i gioielli a un'anziana invalida, fermata una donna Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Truffa un’anziana disabile, le ruba i gioielli e scappa: fermata 22enne a Milano - Uno sconosciuto aveva chiamato la 78enne per dirle che un’auto con la stessa targa di quella del marito era stata usata per compiere una rapina, e che quindi l’uomo ... milanotoday.it

Truffa un'anziana invalida, 22enne bloccata in treno a Milano: ha convinto la vittima a far uscire il marito di casa e a lanciare dalla finestra tutti i gioielli - Ha messo a segno una truffa ai danni di un'anziana disabile, convincendola a far uscire di casa il marito per lasciarla sola e inerme facendosi consegnare gioielli per 3. msn.com

Finto maresciallo e “dottore del Tribunale” truffano un'anziana: recuperati oro e 30mila euro -> https://www.nordest24.it/truffa-anziana-udine-carabinieri - facebook.com facebook

Truffa dei “finti carabinieri”, arrestato un 23enne: l’anziana non ci casca e chiama il 112 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.