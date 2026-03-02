Firenze finto carabiniere in monopattino arrestato | aveva appena messo a segno un colpo da 2600 euro

A Firenze, un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver truffato una coppia di anziani, portando via 2600 euro e oro. Poco prima dell’arresto, aveva commesso il colpo e si spostava in monopattino, fingendosi un carabiniere. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri.

Fermato un 48enne per truffa ai danni di una coppia di anziani: l’uomo è stato sorpreso a Firenze in possesso del bottino appena sottratto. L’intervento è stato reso possibile grazie a servizi di controllo predisposti in zona per contrastare i ripetuti tentativi di truffa segnalati nei giorni scorsi. Controlli mirati e sospetti in via Villani Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi, quando gli agenti della Squadra Mobile fiorentina hanno intensificato i controlli in alcune aree della città, in risposta a numerose segnalazioni di truffe ai danni di persone anziane. Durante uno di questi servizi, i poliziotti hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto davanti a un’abitazione di via Villani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

"Suo figlio è nei guai", finto carabiniere di 18 anni arrestato con 5mila euro di gioielli appena rubati a una coppiaPrima la telefonata, con il solito copione messo in scena facendo leva sulla paura e sui timori per un famigliare.

