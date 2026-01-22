Sissa finisce con l' auto nel canale | conducente illeso

Nel pomeriggio di oggi, a Sissa, si è verificato un incidente lungo via Malpeli, quando un'auto è finita nel canale. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e gestire la situazione.

Momenti di apprensione nel pomeriggio per un incidente stradale a Sissa, in via Malpeli. L'episodio ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza, la Polizia Locale e i vigili del fuoco per prestare assistenza e mettere in sicurezza l'area.

