Festival e ’Verdi Marathon’ Mercatini ed esposizioni

Il festival “Verdi Marathon” ha preso il via, attirando appassionati di musica e curiosi nelle città di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Durante il weekend, le piazze si riempiranno di mercatini artigianali e mostre dedicate al compositore Giuseppe Verdi. Le strade si animano con concerti all’aperto e esposizioni di fotografie storiche. Centinaia di visitatori esploreranno le iniziative proposte nelle diverse città. Le autorità locali prevedono un afflusso elevato di persone, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, e le loro province, attendono cittadini e turisti per un altro fine settimana ricco di appuntamenti. Eccone alcuni. Fino a domenica, Modena ospita la IV edizione del ‘Learning More Festival’, il più significativo festival in Italia dedicato all’apprendimento e all’evoluzione della formazione nell’era digitale. Oltre 120 appuntamenti, in 5 location distribuite in centro storico. Tante storie da raccontare al Museo della Figurina che compie 20 anni – dove spicca l’immagine di Pier Luigi Pizzaballa della raccolta Calciatori 196364 della Panini – mentre ci si immerge dell’arte al Teatro sociale di Novi di Modena con ‘ Hamlet Suite ’, la mostra di Andrea Saltini, tra tele inedite e sculture mai viste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Festival e ’Verdi Marathon’. Mercatini ed esposizioni Esposizioni, mercatini, teatro. E la Festa di Sant’Antonio AbateDopo le festività, il fine settimana offre numerosi eventi nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Como Città della Musica. Il festival è un omaggio a VerdiComo si conferma come la Città della Musica con l'edizione 19 del festival, che inaugura con l'opera Macbeth di Giuseppe Verdi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Festival e ’Verdi Marathon’. Mercatini ed esposizioni; Verdi Marathon 2026 – Tappa di Fidenza; Sustainevents, Italia e Svizzera insieme per turismo ed eventi verdi; Salsomaggiore, in programma il campionato nazionale di Taekwondo. Festival e ’Verdi Marathon’. Mercatini ed esposizioniModena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, e le loro province, attendono cittadini e turisti per un altro fine settimana ... quotidiano.net Torna la Verdi Marathon: si corre per la 27ª edizioneÈ l’ora di correre con la Verdi Marathon. Domenica, 22 febbraio 2026, a partire dalle ore 9.30 inizierà la corsa podistica, organizzata da Parmamarathon Asg, giunta alla 27ª edizione. I podisti, anche ... sportparma.com La Verdi Marathon canta “Il Trovatore” Una corsa che è un viaggio. Un percorso che attraversa campagne, borghi e storie seguendo le note immortali di Giuseppe Verdi. Come da tradizione, la Verdi Marathon partirà da Salsomaggiore Terme, pron - facebook.com facebook