Puro Cioccolato Festival a Bari | degustazioni del miglior cioccolato proveniente da tutto il mondo
Dal 20 al 22 febbraio, Piazza Umberto si trasforma nel cuore del cioccolato con il “Puro Cioccolato Festival”. Tre giorni dedicati a assaggi, scoperte e incontri con produttori provenienti da tutto il mondo. La piazza si riempie di assaggiatori appassionati e curiosi pronti a scoprire le novità del settore.
Dal 20 al 22 febbraio, torna in piazza Umberto il "Puro Cioccolato Festival", l'evento dedicato alla degustazione, selezione e scoperta del miglior cioccolato proveniente da tutto il mondo. Il festival, promosso dall'associazione Italiana Ristoratori di Strada (AIRS).
Da Ferrara a Cento, 'Puro Cioccolato Festival' arriva nella città del Guercino per tre giorni di golosità
Puro cioccolato festival
Il Puro Cioccolato Festival 2025 prosegue il suo percorso con una nuova tappa ad Empoli.
