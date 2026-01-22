Pago Veiano finanziata la videosorveglianza De Ieso | Più sicurezza per i cittadini una risposta anche ai recenti episodi di furto

Il Comune di Pago Veiano ha ricevuto il finanziamento per l’installazione di un sistema di videosorveglianza, volto a migliorare la sicurezza dei cittadini. De Ieso sottolinea come questa iniziativa rappresenti una risposta concreta ai recenti episodi di furto e un passo avanti nella tutela della comunità. Il progetto, con un investimento di 120 mila euro, mira a garantire un ambiente più sicuro e controllato per tutti i residenti.

Il Comune di Pago Veiano ha ottenuto il definitivo finanziamento per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza per il potenziamento della sicurezza dei cittadini, per un importo complessivo di 120.000,00 euro, nell'ambito del POC – Asse 2 – Progetti di Videosorveglianza del Ministero dell'Interno, finalizzato al rafforzamento della sicurezza urbana e al miglioramento del controllo del territorio. Il decreto ufficiale di ammissione riconosce la validità del progetto presentato dall'Amministrazione Comunale, che consentirà l'implementazione di un sistema di videosorveglianza moderno ed efficiente, a supporto delle attività di prevenzione, della tutela del patrimonio pubblico e del contrasto ai fenomeni di illegalità.

