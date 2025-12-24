Pago Veiano torna il Presepe Vivente De Ieso | Una straordinaria prova di comunità

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo molti anni di assenza, il Presepe Vivente è tornato a Pago Veiano, registrando una partecipazione ampia e sentita. L’iniziativa è stata promossa dall’ Associazione Pro Loco in collaborazione con il Forum Giovani, l’ associazione Artemide, il plesso scolastico di Pago Veiano e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, e ha visto il coinvolgimento di bambini, ragazzi, adulti, famiglie e volontari, trasformando due serate in un momento di condivisione, socialità e senso civico. Il presepe è stato allestito lungo via San Salvatore, nota a tutti come “via Cupa”, area storica del paese caratterizzata da antiche abitazioni a cui i cittadini di Pago Veiano sono profondamente legati, restituendo centralità e valore a luoghi simbolo della memoria collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

