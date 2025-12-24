Pago Veiano torna il Presepe Vivente De Ieso | Una straordinaria prova di comunità
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo molti anni di assenza, il Presepe Vivente è tornato a Pago Veiano, registrando una partecipazione ampia e sentita. L’iniziativa è stata promossa dall’ Associazione Pro Loco in collaborazione con il Forum Giovani, l’ associazione Artemide, il plesso scolastico di Pago Veiano e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, e ha visto il coinvolgimento di bambini, ragazzi, adulti, famiglie e volontari, trasformando due serate in un momento di condivisione, socialità e senso civico. Il presepe è stato allestito lungo via San Salvatore, nota a tutti come “via Cupa”, area storica del paese caratterizzata da antiche abitazioni a cui i cittadini di Pago Veiano sono profondamente legati, restituendo centralità e valore a luoghi simbolo della memoria collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: A Pago Veiano torna il Presepe Vivente: appuntamento il 20 e 21 dicembre
Leggi anche: Pago Veiano, rubati Pc nella scuola. Il Sindaco De Ieso: “Nessuno stop alle attività scolastiche”
Appuntamenti natalizi, festa dei medici, si inaugura il campanile di Santa Sofia: gli eventi del week end a Benevento e nel Sannio; Pietrelcina, il 27 dicembre si accende la magia del Presepe Vivente; Torna il Festival d’’e Ccriature | appuntamento televisivo il 21 dicembre su Gt Channel.
Pago Veiano ufficio turistico virtuale - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.