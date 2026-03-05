L' Iran | Non abbiamo chiuso lo Stretto di Hormuz sono le navi che hanno paura ad attraversalo

L'Iran ha dichiarato di non aver chiuso lo Stretto di Hormuz, precisando che sono le navi e le petroliere a non tentare di attraversarlo per paura di eventuali attacchi. La comunicazione arriva in risposta alle tensioni in quella zona strategica, dove si concentrano molte rotte di transito di petrolio. La dichiarazione mira a chiarire la posizione del paese rispetto alle recenti tensioni in quella regione.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno avuto un colloquio telefonico che è durato circa un'ora. "Un colloquio costruttivo, molto franco e professionale. Putin ha avanzato diverse proposte per porre fine rapidamente al conflitto con l'Iran", ha reso noto il Cremlino. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: Stretto di Hormuz chiuso dopo l'attacco in Iran, i Pasdaran bloccano il passaggio delle navi: le conseguenze

Cosa succede ora che l’Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz e quali sono i rischi per l’economia mondialeDopo l'escalation del conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha bloccato lo Stretto di Hormuz impedendo a petroliere e navi commerciali di attraversarlo.

Una raccolta di contenuti su L'Iran Non abbiamo chiuso lo Stretto di...

Temi più discussi: Quanto possono salire petrolio e gas TTF se l’Iran blocca a lungo lo Stretto di Hormuz; Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, Khamenei viene ucciso - COME E' COMINCIATA LA GUERRA; Messina: Lo Stretto di Hormuz cruciale anche per l’Italia. E ora ci preoccupano anche gli Houti.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso o no? La risposta ha un peso giuridico e legalePochi dubbi dal punto di vista sostanziale, perché le navi non lo possono attraversare e non lo stanno attraversando. Ma dal punto di vista formale la questione è aperta ... adnkronos.com

«Abbiamo il controllo dello Stretto di Hormuz». Proclama dei Pasdaran, il traffico di petroliere crolla del 90%Dall'inizio della guerra con l’Iran, il traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è crollato del 90%, secondo la società di intelligence energetica ... ilmattino.it

Nello stretto di Hormuz bloccate circa 1.000 navi. «Valgono 25 miliardi di dollari». Trump: se necessario scorteremo le petroliere - facebook.com facebook

Stretto di #Hormuz bloccato, energia a rischio. #Iran #USA x.com