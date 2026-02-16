Ricevere la stella sulla Walk of Fame è un onore immenso che accolgo con profonda gratitudine ed emozione | Franco Nero festeggia a Los Angeles

Franco Nero, attore italiano noto per i suoi ruoli sul grande schermo, ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame a Los Angeles dopo aver partecipato a una cerimonia davanti a numerosi fan e colleghi del settore cinematografico.

Cinema italiano in festa. Franco Nero (vero nome Francesco Clemente Giuseppe Sparanero) è stato premiato a Los Angeles, dalla Camera di Commercio di Hollywood, con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. “Ricevere la stella sulla Walk of Fame è un onore immenso che accolgo con profonda gratitudine ed emozione. Questo riconoscimento è un traguardo personale, ma è anche un tributo a tutti i registi, attori, tecnici e collaboratori con cui ho avuto il privilegio di lavorare nel corso della mia carriera”, ha dichiarato l’attore. “Dedico questa stella alla mia famiglia, che mi è sempre stata accanto, e al pubblico di tutto il mondo che ha seguito e sostenuto il mio lavoro con affetto e fedeltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

