Ricevere la stella sulla Walk of Fame è un onore immenso che accolgo con profonda gratitudine ed emozione | Franco Nero festeggia a Los Angeles
Franco Nero, attore italiano noto per i suoi ruoli sul grande schermo, ha ricevuto la stella sulla Walk of Fame a Los Angeles dopo aver partecipato a una cerimonia davanti a numerosi fan e colleghi del settore cinematografico.
Cinema italiano in festa. Franco Nero (vero nome Francesco Clemente Giuseppe Sparanero) è stato premiato a Los Angeles, dalla Camera di Commercio di Hollywood, con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. “Ricevere la stella sulla Walk of Fame è un onore immenso che accolgo con profonda gratitudine ed emozione. Questo riconoscimento è un traguardo personale, ma è anche un tributo a tutti i registi, attori, tecnici e collaboratori con cui ho avuto il privilegio di lavorare nel corso della mia carriera”, ha dichiarato l’attore. “Dedico questa stella alla mia famiglia, che mi è sempre stata accanto, e al pubblico di tutto il mondo che ha seguito e sostenuto il mio lavoro con affetto e fedeltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Franco Nero ha la sua stella sulla Walk of Fame
Franco Nero ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame di Los Angeles, un riconoscimento che celebra i suoi 60 anni di carriera nel cinema internazionale.
Franco Nero, stella sulla Walk of Fame per l’attore italiano
Franco Nero, attore italiano celebre in tutto il mondo, ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame durante l'11esima edizione del festival 'Filming Italy' a Los Angeles.
Franco Nero tra le leggende di Hollywood: la stella sulla Walk of Fame a 84 anni — Uno dei volti del cinema italiano più amati al mondo ha finalmente ricevuto la stella sull'iconica Walk of Fame di Hollywood. Con una carriera di quasi 65 anni alle spalle, Franco Nero
Franco Nero riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame — Onorato di essere il 18esimo italiano a ricevere questo omaggio — Los Angeles, 14 feb. (askanews) - Uno dei volti del cinema italiano più amati al mondo ha finalmente ricevuto la stella
Ora sulla Hollywood Walk of Fame c’è una stella dedicata a Franco Nero #franconero x.com