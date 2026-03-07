Sport Expo Week Verona festeggia vent’anni di sport diffuso | Una semina per il futuro dei nostri ragazzi

Verona si appresta a celebrare la ventesima edizione di Sport Expo Week, in programma dal 9 al 15 marzo 2026. La città si trasforma in un grande spazio dedicato allo sport, coinvolgendo bambini, ragazzi e famiglie in un evento che si svolge in varie location. Da vent'anni, questa manifestazione promuove la pratica sportiva a livello locale, con attività e iniziative dedicate a tutte le età.

Verona si prepara a tornare, ancora una volta, una grande palestra a cielo aperto. Dal 9 al 15 marzo 2026 la città ospiterà la ventesima edizione di Sport Expo Week, una manifestazione diffusa che da due decenni promuove la pratica sportiva tra bambini, ragazzi e famiglie, affiancando all’attività fisica un forte messaggio educativo e sociale. Un traguardo simbolico per un evento che nel tempo si è consolidato come uno degli appuntamenti più partecipati dedicati allo sport giovanile e alla promozione del movimento come strumento di inclusione. Nell’ultima edizione la rassegna ha coinvolto oltre 45 mila partecipanti, trasformando Verona in un laboratorio di esperienze sportive e formative. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Sport Expo Week 2026, Verona festeggia vent'anni di sport e inclusione con un evento diffusoDal 9 al 15 marzo 2026 Verona si prepara a celebrare un traguardo significativo: la ventesima edizione della Sport Expo Week.

