A Cernusco, la Fiera di San Giuseppe si apre con la 103ª edizione, anticipata di una settimana rispetto al solito per evitare sovrapposizioni con il referendum. L’evento dura quattro giorni e trasporta i visitatori in un’atmosfera che richiama la Belle Époque, offrendo un viaggio nel passato tra bancarelle, spettacoli e attrazioni storiche. La manifestazione è il principale appuntamento annuale della città.

Un viaggio nel tempo con destinazione Belle Époque, via alla Fiera di San Giuseppe, l’evento più atteso dell’anno a Cernusco: quattro giorni di festa per la 103esima edizione in anticipo di una settimana per non sovrapporsi al referendum. Quest’anno il Comune ha costruito una scenografia tutta crinoline, corsetti e tecnologia, che avranno come palcoscenico il Giardino di Villa Alari appena riaperto al pubblico e le vie della città. Domenica, il piatto più ricco, la nobilità di inizio Novecento tornerà nella dimora settecentesca grazie a figuranti in abiti d’epoca. Un colpo d’occhio che promette il tutto esaurito, dopo i sold out delle visite guidate al gioiello di casa, residenza estiva dei patrizi milanesi e scrigno amatissimo da Ferdinando d’Asburgo, viceré del Lombardo Veneto, e da sua moglie Beatrice d’Este. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiera di San Giuseppe. Un viaggio nel tempo destinazione Bella Époque

Articoli correlati

Fiera di San Giuseppe Benevento: avviso per concessione posteggiNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera.

’Fiera di San Giuseppe’. Oltre seicento banchi. Una città in festaDal 18 al 20 marzo La Spezia celebra il suo Santo Patrono con la ’Fiera di San Giuseppe’, una tra le manifestazioni più grandi e antiche d’Europa,...

Contenuti utili per approfondire Fiera di San Giuseppe Un viaggio nel...

Temi più discussi: Fiera di San Giuseppe 2026; San Giuseppe: l'anima di una fiera, il cuore di un borgo; Fiera di San Giuseppe, trasporto pubblico potenziato; Ritorna la fiera di San Giuseppe: via Olevano si colora con bancarelle e luna park.

Cosenza, Fiera di San Giuseppe la memoria che guarda il futuroPresentata a Cosenza l'edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe in programma dal 15 al 19 marzo tra stand, tiktoker e l’annullo filatelico ... quotidianodelsud.it

Guida agli appuntamenti del weekend: torna la fiera di San Giuseppe con Correggio in fioreLA FIERA DI SAN GIUSEPPE COLORA CORREGGIO CON UN TRIONFO DI FIORI È primavera, e a Correggio sabato 14 e domenica 15 marzo ritorna il tradizionale appuntamento primaverile con la Fiera di San Giuseppe ... temponews.it

Cosenza presenta la Fiera di San Giuseppe 2026: tra tradizione, innovazione e sostenibilità: È stata presentata a Palazzo dei Bruzi l’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe, uno degli appuntamenti più antichi e rappresentativi della tradizione cosentina. Al - facebook.com facebook