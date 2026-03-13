Dal 18 al 20 marzo a La Spezia si svolge la Fiera di San Giuseppe, un evento che coinvolge oltre seicento banchi e attira numerosi visitatori. La manifestazione, tra le più antiche d’Europa, combina una tradizione risalente al 1654 con l’attuale vivacità della città. La fiera si tiene ogni anno nel centro cittadino, trasformando le strade in un mercato vivace e colorato.

Dal 18 al 20 marzo La Spezia celebra il suo Santo Patrono con la ’ Fiera di San Giuseppe ’, una tra le manifestazioni più grandi e antiche d’Europa, cresciuta anno dopo anno e capace di unire una tradizione nata nel lontano 1654 con le moderne ambizioni di un capoluogo in forte ascesa. Il cuore identitario della comunità batterà lungo un percorso di quasi 4 chilometri, esteso su una superficie di 15mila metri quadri che coinvolgerà i luoghi simbolo del centro, da viale Mazzini a via Chiodo, passando per la Passeggiata Morin e piazza Europa, fino all’area del monumento a Garibaldi. L’edizione di quest’anno si preannuncia speciale non solo per i numeri imponenti – oltre 600 banchi complessivi, di cui 576 occupati da commercianti e 30 riservati al mondo del volontariato –, ma soprattutto per una straordinaria concomitanza di eventi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Fiera di San Giuseppe’. Oltre seicento banchi. Una città in festa

Articoli correlati

La città si prepara per la fiera di San Giuseppe: occhio ai divietiAl via i preparativi per la fiera di San Giuseppe che, come ogni anno, animerà il centro storico di Trento.

Via alla Fiera di San Giuseppe: una giornata tra musica e spettacoli circensiOSTUNI - La tradizionale Fiera di San Giuseppe del 19 marzo si arricchisce quest'anno di un ricco calendario di eventi collaterali.

Una raccolta di contenuti su 'Fiera di San Giuseppe' Oltre seicento...

Temi più discussi: Fiera di San Giuseppe 2026; San Giuseppe: l'anima di una fiera, il cuore di un borgo; Fiera di San Giuseppe, trasporto pubblico potenziato; Ritorna la fiera di San Giuseppe: via Olevano si colora con bancarelle e luna park.

Cosenza, Fiera di San Giuseppe la memoria che guarda il futuroPresentata a Cosenza l'edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe in programma dal 15 al 19 marzo tra stand, tiktoker e l’annullo filatelico ... quotidianodelsud.it

Eventi, bancarelle e luna park: alle porte di Milano torna la Fiera di San GiuseppeL'evento prevede un lungo weekend di eventi, bancarelle e attività in ambientazione liberty, un incredibile viaggio attraverso il tempo con destinazione Belle Époque. Gli eventi iniziano giovedì 12 ma ... milanotoday.it

Cosenza presenta la Fiera di San Giuseppe 2026: tra tradizione, innovazione e sostenibilità: È stata presentata a Palazzo dei Bruzi l’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe, uno degli appuntamenti più antichi e rappresentativi della tradizione cosentina. Al - facebook.com facebook