Fiera di San Giuseppe e Velarìa | la Liguria si rinnova

Domani alle 11 su RLV, la trasmissione radiofonica Infoweekend riprende le sue trasmissioni e si concentrerà sugli eventi del Levante ligure, in particolare sulla Fiera di San Giuseppe e Velarìa, due manifestazioni che coinvolgono la regione e attirano numerosi partecipanti. La programmazione si dedica esclusivamente a questa zona e ai suoi appuntamenti più importanti.

La trasmissione radiofonica Infoweekend riprenderà la sua attività domattina alle ore 11 su RLV, con un programma dedicato esclusivamente agli eventi del Levante ligure. L’agenda prevede la copertura dei preparativi per la Fiera di San Giuseppe che si aprirà il 18 marzo a La Spezia, seguita dall’analisi della prima edizione del Festival Velarìa – Scalo. Nella seconda parte dell’emissione l’attenzione si sposterà verso le Cinque Terre per anticipare la gara Sciacchetrail sui sentieri del Parco, con interventi diretti delle autorità locali e degli organizzatori sportivi. Questa diretta non è solo un appuntamento informativo ma rappresenta un momento cruciale per la vita sociale ed economica della regione, dove tradizioni secolari si intrecciano con nuove iniziative culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiera di San Giuseppe e Velarìa: la Liguria si rinnova Articoli correlati La città si prepara per la fiera di San Giuseppe: occhio ai divietiAl via i preparativi per la fiera di San Giuseppe che, come ogni anno, animerà il centro storico di Trento. Spezia: sicurezza totale per Fiera, Velarìa e ReferendumLa prefettura della Spezia ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Andrea Cantadori, per... Approfondimenti e contenuti su Fiera di San Giuseppe e Velarìa la... Temi più discussi: San Giuseppe: l'anima di una fiera, il cuore di un borgo; Fiera di San Giuseppe, trasporto pubblico potenziato; Fiera di San Giuseppe, a Trento torna la tradizione con 500 bancarelle; Trento, torna la tradizionale fiera di San Giuseppe. Potenziato il trasporto pubblico, ecco i dettagli. Cosenza, Fiera di San Giuseppe la memoria che guarda il futuroPresentata a Cosenza l'edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe in programma dal 15 al 19 marzo tra stand, tiktoker e l’annullo filatelico ... quotidianodelsud.it Guida agli appuntamenti del weekend: torna la fiera di San Giuseppe con Correggio in fioreLA FIERA DI SAN GIUSEPPE COLORA CORREGGIO CON UN TRIONFO DI FIORI È primavera, e a Correggio sabato 14 e domenica 15 marzo ritorna il tradizionale appuntamento primaverile con la Fiera di San Giuseppe ... temponews.it LaC News24. . Cinque giorni di tradizione, profumi e colori stanno per animare le strade di Cosenza con l’attesissima Fiera di San Giuseppe 2026, in programma dal 15 al 19 marzo con circa 450 espositori provenienti da tutta Italia. Sarà questo il tema della p - facebook.com facebook