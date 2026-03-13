Fiera Agricola crescono le presenze | +15% rispetto al 2025

La diciannovesima edizione di Fiera Agricola si è svolta dal 6 all’8 marzo al Polo Fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista, attirando un numero di visitatori superiore del 15% rispetto all’edizione del 2025. L’evento ha consolidato la sua posizione come uno dei principali appuntamenti del settore agroindustriale e zootecnico nel Centro-Sud Italia, con molte aziende e professionisti presenti.

I numeri certificano una crescita costante: +15% di presenze rispetto alla scorsa edizione, che già aveva registrato un +32% sull’anno precedente. Un trend che testimonia la vitalità e il crescente interesse verso un comparto strategico per l’economia del territorio. “Non sono solo i numeri a certificare l’andamento dell’evento - afferma il presidente dell’A1 Expò Antimo Caturano - ma soprattutto la qualità messa in campo. Un risultato frutto di un lavoro di squadra che prosegue durante tutto l’anno attraverso tavoli tecnici periodici nei quali analizziamo criticità e sviluppiamo nuove idee. È doveroso ringraziare innanzitutto gli espositori per la fiducia, i visitatori, gli operatori del settore, le istituzioni presenti, i partner e gli enti patrocinatori con i quali abbiamo costruito il format e le basi di questa edizione”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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